Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Keystone-SDA

Le colosse pharmaceutique Novartis a engrangé entre juillet et fin septembre un chiffre d'affaires de 13,91 milliards de dollars (11,07 milliards de francs), en hausse de 8,5% sur un an.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La rentabilité s’est par contre quelque peu émoussée, la marge opérationnelle (Ebit) ajustée égarant une huitantaine de points de base à 39,3%.

Le résultat afférent a nonobstant progressé de 6,1% à 5,46 milliards.

Le bénéfice net ajusté s’est enrobé de 4,8% à 4,33 milliards, égraine le compte-rendu intermédiaire diffusé mardi. Eléments non récurrents compris, le bénéfice net s’est envolé d’un quart à 3,93 milliards.

La performance comble généreusement les attentes des analystes consultés par l’agence AWP. Le consensus s’établissait pour le chiffre d’affaires à 13,96 milliards, pour la marge Ebit de base à 40,0% et pour le bénéfice net à 4,13 milliards.

La direction campe sur ses ambitions pour l’ensemble de l’exercice. La croissance prévue des recettes doit venir chatouiller les 10%, quand celle de l’Ebit ajusté doit dépasser de peu cette marque.

