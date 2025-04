Novartis croît sur tous les fronts au premier trimestre

Keystone-SDA

Novartis démarre solidement l'année avec une progression à tous les niveaux au premier trimestre 2025. Le géant pharmaceutique bâlois revoit ses objectifs à la hausse, pour la neuvième fois d'affilée.

2 minutes

(Keystone-ATS) De janvier à mars, le chiffre d’affaires s’est étoffé de 12% en comparaison annuelle à 13,23 milliards de dollars (10,92 milliards de francs), peut-on lire mardi dans un communiqué. A taux de change constants, la croissance est de 15%.

Le résultat opérationnel de base s’établit à 5,58 milliards, ce qui correspond à un bond de près d’un quart (+23%), tandis que le bénéfice net de base s’est envolé de 22% à 4,48 milliards.

Ces chiffres dépassent les attentes des analystes sondés par AWP qui anticipaient des recettes de 13,09 milliards de dollars, tandis que l’Ebit de base et le bénéfice net étaient escomptés respectivement à 5,25 milliards et 4,21 milliards.

Pour la suite de l’exercice, Novartis relève ses perspectives, pour le neuvième trimestre consécutif. La direction anticipe une croissance du chiffre d’affaires autour de 9%, tandis que le résultat opérationnel de base devrait grimper de plus de 10%. Jusqu’ici, la hausse des recettes était attendue entre 5 et 9% et celle de l’Ebit de base autour de 10%.

Ces prévisions tiennent compte du lancement, estimé vers le milieu de cette année, des génériques de trois de ses médicaments. En particulier son traitement phare pour le coeur, Entresto, qui a généré à lui seul 2,26 milliards de dollars au premier trimestre, soit un bond d’un cinquième sur un an.