La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Novartis réserve des options auprès de l’américain Monte Rosa

Keystone-SDA

La société biotechnologique américaine Monte Rosa Therapeutics a conclu un accord de recherche avec Novartis sur des maladies immunitaires. Le laboratoire de Boston pourrait recevoir, en plus d'un versement initial de 120 millions de dollars, jusqu'à 5,7 milliards.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il s’agit du second partenariat conclu entre les deux entreprises, le premier étant un accord de licence pour le traitement MRT-6160 annoncé en octobre 2024, a détaillé lundi la firme américaine dans un communiqué.

Monte Rosa Therapeutics pourra également percevoir des redevances d’environ 10% sur les ventes nettes mondiales de ses produits. Novartis obtient pour sa part plusieurs licences sur des traitements en développement de son partenaire américain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision