Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Keystone-SDA

Novartis annonce avoir conclu un accord pour racheter la société biotech américaine Tourmaline Bio, développant un actif pour le traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le géant pharma bâlois en offre 48 dollars par action, ce qui valorise Tourmaline Bio à environ 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Cotée à la Bourse de New York, Tourmaline Bio est spécialisée dans le développement clinique du pacibekitug, un anticorps monoclonal anti-IL-6 destiné au traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. En ciblant l’IL-6, une cytokine clé en amont qui favorise l’inflammation systémique, le produit répond ainsi à un besoin critique jusqu’ici non satisfait, note Novartis.

Les essais de phase 2 étant bien avancés, la firme rhénane acquiert un actif prêt pour la phase 3.

