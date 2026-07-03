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Nuitées hôtelières en net repli au cours du mois de mai

Le secteur hôtelier a connu un tassement de la demande en mai, le nombre de nuitées ayant reculé de 1,1% sur un an à 3,4 millions. Cette baisse de 38'000 nuitées est principalement imputable aux hôtes étrangers, en recul de 1,6% (-30'000) à 1,83 million d'unités.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les visiteurs suisses ont généré 1,61 million de nuitées, en léger repli de 0,5%, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

De janvier à mai, les établissements hôteliers affichent une baisse minime de leur fréquentation, de 0,3%, à 16,3 millions de nuitées, malgré un afflux plus important de touristes suisses (+0,7% à 8,21 millions de nuitées). Les visiteurs étrangers ont totalisé 8,04 millions de nuitées, en recul de 1,4% ou 111’000 unités.

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