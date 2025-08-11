La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nvidia et AMD verseront une redevance à Washington

Keystone-SDA

Les géants américains des semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces IA à la Chine, selon des informations parues dimanche dans les médias.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche mercredi et a accepté de reverser au gouvernement américain une partie de ses revenus, un arrangement très inhabituel dans le commerce international des technologies, selon des informations publiées dans le Financial Times, Bloomberg et le New York Times.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

Le mois dernier, Nvidia, premier producteur mondial de semi-conducteurs, est devenu la première entreprise à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière, montrant à quel point les marchés misent sur l’intelligence artificielle, en train de révolutionner l’économie mondiale.

La société californienne est au coeur de la rivalité technologique entre Pékin et Washington. L’accès des entreprises chinoises à ses puces avancées « H20 » constitue un enjeu majeur dans les discussions commerciales entre les deux puissances.

Mais début juillet, Nvidia a indiqué qu’il reprendrait les ventes de ses puces H20 en Chine, après que les autorités américaines ont levé certaines restrictions à l’exportation vers le pays asiatique.

La société Advanced Micro Devices (AMD), basée dans la Silicon Valley, versera également 15 % de ses revenus sur les ventes en Chine de ses puces MI308, dont l’exportation vers ce pays lui était auparavant interdite.

Selon le New York Times, cet accord pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars au gouvernement américain.

Le président américain Donald Trump avait annoncé mercredi qu’il comptait imposer 100% de droits de douane sur les « puces et semi-conducteurs », sans préciser, pour l’instant, la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe douanière.

