Nvidia investit dans la start-up française de quantique Alice & Bob

Keystone-SDA

Le géant américain des processeurs Nvidia a investi, via son fonds de capital-risque, dans la start-up française de quantique Alice & Bob, a annoncé vendredi la jeune pousse, au moment où la course mondiale au quantique s'accélère. Le montant n'a pas été dévoilé.

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(Keystone-ATS) Cet investissement vient élargir une levée de fonds de 100 millions d’euros (91,3 millions de fnancs) réalisée en janvier 2025, selon un communiqué. Cela doit permettre à Alice & Bob de «garder le pied au plancher», a déclaré à l’AFP Théau Peronnin, son directeur général. «La course au quantique s’intensifie et la ligne de matérialisation à fort impact se rapproche à grand pas», a-t-il ajouté.

Alice & Bob construit un centre de production, recherche et développement de 4000 mètres carrés au nord de Paris, avec l’objectif de créer un ordinateur quantique utile à l’industrie dès 2030. La start-up, qui compte plus de 230 employés, collabore avec Nvidia depuis 2024, notamment dans l’intégration des qubits, briques de base de l’informatique quantique, au sein de la plateforme dédiée au quantique de Nvidia, a précisé Timothy Costa, vice-président en charge du quantique chez Nvidia, cité dans le communiqué.

Cette opération intervient alors que le président français Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe supplémentaire d’un milliard d’euros pour le plan quantique en France. Le gouvernement américain a, lui, fait part jeudi de son intention de soutenir avec 2 milliards de dollars de financements neuf entreprises américaines de quantique.

«Les 18 à 24 mois à venir sont absolument décisifs pour la recherche, comme pour nos industries», a lancé vendredi Emmanuel Macron lors d’un déplacement au «Très Grand Centre de Calcul» du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne. «On sait que ceux qui réussiront, en particulier dans le quantique, à prendre les options technologiques les plus radicales (…), seront ceux qui bâtiront les standards et prendront les parts de marché», a-t-il poursuivi.

Encore largement expérimentale, la technologie quantique pourrait permettre de résoudre en un temps record des problèmes trop complexes pour les calculateurs actuels et futurs.