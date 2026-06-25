Nyon: les corbeaux freux font autant de bruit qu’une grande route

Keystone-SDA

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Les colonies de corbeaux freux sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de vie des Nyonnais. Une étude menée de février à mai a permis d'établir que leur bruit est semblable à celui généré par une route à fort trafic et peut perturber le sommeil des personnes concernées.

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(Keystone-ATS) «Les relevés effectués à proximité des corbeautières font apparaître des niveaux sonores moyens compris entre 53 et 59 décibels (dB(A)) pour les logements les plus exposés, avec des pointes de bruit atteignant 70 dB(A) à dix mètres des nids. (…) De tels niveaux sonores sont comparables à ceux que l’on peut rencontrer de nuit le long d’une route avec un trafic important», écrit la Ville de Nyon dans un communiqué en marge d’une séance publique jeudi soir.

La Municipalité précise qu’à cette période de l’année, les cris des corvidés débutent dès 05h30 et se poursuivent jusqu’à environ 21h00.

L’étude avait pour objectif d’établir un état des lieux complet des nuisances liées aux corbeaux freux et de mieux cibler les actions. Outre son volet acoustique, mené par un bureau spécialisé, l’enquête comportait un volet sanitaire et un volet biologique.

Plus du double de nids en dix ans

Le volet sanitaire, mené par Unisanté, s’est attelé à recueillir le ressenti de 600 ménages vivant à proximité des colonies par le biais d’un questionnaire. «Les résultats montrent que la gêne ressentie augmente avec la proximité et la densité des nids», indique la Ville de Nyon.

La commune recense chaque année les nids de corbeaux freux installés sur son territoire. En 2026, 322 nids ont été enregistrés, soit 13 de moins qu’en 2025, mais bien plus du double des 127 nids dénombrés en 2017. Le volet biologique a porté sur des mesures d’effarouchement testées dans le quartier du Cossy, avec l’aval du Canton. Celles-ci consistaient en un démantèlement préventif des nids et des ébauches de nids, des interventions de fauconnerie avec une buse de Harris ainsi qu’en des effaroucheurs visuels.

Les résultats sont mitigés. «Lors du comptage annuel, aucun nid n’a été recensé dans la zone d’action prioritaire, alors qu’elle en comptait plus de 60 l’année précédente», indiquent les autorités. Cependant, les observations montrent que les oiseaux peuvent revenir rapidement une fois les mesures terminées ou qu’ils risquent d’aller s’établir dans des secteurs voisins.

Vers moins de protection

Forte des trois volets de cette étude, la Ville de Nyon estime désormais disposer d’une «base solide» pour agir de manière ciblée à l’avenir. «Les prochaines mesures seront définies en étroite coordination avec le Canton de Vaud. Elles viseront en priorité les secteurs qui cumulent forte densité de nids, proximité des habitations et exposition importante de la population», précise-t-elle.

Selon la Municipalité, ces données pluridisciplinaires pourraient aussi nourrir les réflexions des autorités cantonales et fédérales sur le cadre légal autour du corbeau freux. Cette espèce, qui fait «partie intégrante de la biodiversité urbaine», peut en effet être chassée, sauf de mi-février à fin juillet, lors de sa période de nidification. Cette «période de protection» pourrait être assouplie, laissent entendre les autorités nyonnaises.

A noter encore que le rapport final, assorti de recommandations opérationnelles, sera publié en octobre prochain.