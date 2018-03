Le marché du travail suisse est le plus discriminatoire d’Europe concernant l’égalité homme-femme, selon le journal britannique The EconomistLien externe . Le pays se classe 21e sur 21 nations européennes mises à l’étude, et 26e sur 29 pays de l'OCDELien externe . Les raisons sont le traditionalisme des représentations et la difficile conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

L'évolution du sexe des métiers depuis 1970 Duc-Quang Nguyen 07. mars 2018 - 10:07 A l'occasion de la journée internationale des femmes, tour d'horizon, en graphiques, sur l'évolution de la diversité des sexes dans le monde du travail en Suisse. Le marché du travail suisse est le plus discriminatoire d’Europe concernant l’égalité homme-femme, selon le journal britannique The Economist. Le pays se classe 21e sur 21 nations européennes mises à l’étude, et 26e sur 29 pays de l'OCDE. Les raisons sont le traditionalisme des représentations et la difficile conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Changement de sexe majoritaire Mais la situation est loin d'être figée. swissinfo.ch a passé au crible les données de plus de 500 professions portant sur près de 50 années, afin d'établir les métiers ayant connu les plus grands renversements de majorité de genre. La ségrégration des genres reste tenace Si de nombreuses professions se sont diversifiées en moins de 50 ans. La ségrégation de genre professionnelle demeure très répandue. Une étude du Fonds national suisse de 2013 a placé la Suisse au sommet de la ségrégation de genre professionnel en comparaison internationale. Le graphique ci-dessous montre des exemples de professions les plus fortement sexuées. Cette situation est problématique, notamment pour ce qui est de l'égalité salariale hommes-femmes. Les métiers typiquement féminins comme les tâches de soins ou l'éducation des enfants jouissent d'un statut social inférieur, offrent peu de chances de carrière et sont faiblement rémunérés. En outre, des secteurs d'activité fortement sexués souffrant d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée profiteraient d'une ségrégation moins marquée. Vous pouvez suivre l’auteur sur Twitter @duc_qn