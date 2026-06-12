Obsèques de Bernadette Chirac à Paris, en libre accès au public

Keystone-SDA

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de droite français Jacques Chirac, décédée à 93 ans, ont débuté vendredi après-midi en la basilique Sainte-Clotilde à Paris.

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(Keystone-ATS) Une partie de la basilique, qui compte 650 places, est «en libre accès au public», a indiqué à l’AFP sa fille Claude Chirac. Le parvis de l’édifice a été sonorisé afin que le public puisse également suivre la messe de l’extérieur.

Le lieu est symbolique: Bernadette et Jacques Chirac s’étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s’étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

De nombreuses personnalités du monde politique ou du spectacle sont venues, mais il n’y aura pendant la cérémonie qu’une seule prise de parole, celle de son petit-fils unique, Martin Rey-Chirac, 30 ans.

Brigitte Macron, l’épouse de l’actuel président Emmanuel Macron, est présente, de même que l’ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, ainsi que de nombreux anciens compagnons de route politiques, personnalités et amis.

L’ex-président socialiste François Hollande, élu du département de la Corrèze (centre-ouest) comme Bernadette Chirac, a également fait le déplacement. Tout comme les anciens premiers ministres Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et Edouard Philippe.

Elle-même élue

Parmi la foule venue rendre hommage à Bernadette Chirac, Laurence dit garder le souvenir d’une «personne intelligente, brillante», avec «une forte personnalité» et un «sens politique extrêmement aigu».

Décédée vendredi dernier à l’âge de 93 ans, Bernadette Chirac est née le 18 mai 1933 dans une famille de diplomates du très chic XVIe arrondissement de Paris. Elle a été la seule première dame (un terme qu’elle n’aimait pas) française à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

C’est dans ce territoire qu’un hommage lui sera également rendu dimanche.

Vendredi, à l’issue de la cérémonie, l’ancienne première dame sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse, à Paris.