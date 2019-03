La mort d'un ex-agent du renseignement français, retrouvé criblé de balles la semaine dernière en Haute-Savoie près de Thonon-les-Bains, suscite nombre d'interrogations. Depuis l'automne, cet homme était lui-même au coeur d'une affaire de projet d'assassinat d'un opposant congolais en région parisienne.

Le corps de cet homme de 57 ans a été retrouvé le 21 mars sur un parking de la commune de Ballaison, à quelques kilomètres de la rive française du lac Léman. L'identité de l'ancien agent du service action de la DGSE n'a pu être confirmée à l'AFP que mardi soir, via son avocat, prévenu par la famille de la victime.

Le meurtre intrigue puisqu'il s'apparente à une exécution. L'autopsie a révélé cinq impacts de balles sur la victime, dont un au niveau du coeur et un autre dans la tête.

Après la découverte du corps, le parquet de Thonon-les-Bains avait immédiatement ouvert une enquête pour assassinat, et le dossier a été repris par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lyon, compétente en matière de criminalité organisée.

Roman d'espionnage

C'est la Jirs qui avait mis en examen de l'ancien membre de la DGSE en septembre dans le cadre d'une enquête sur un projet d'assassinat ayant visé le général Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso réfugié en France depuis près de 20 ans.

L'ancien militaire de carrière et un autre ex-agent des services de renseignements extérieurs français avaient été inculpés "d'association de malfaiteurs" et "détention d'explosifs". Un troisième homme avait été placé sous le statut de témoin assisté.

Le mode opératoire et les zones d'ombre entourant l'assassinat nourrit des spéculations dignes d'un roman d'espionnage: règlement de comptes ? Élimination d'un témoin gênant ?

"On a du mal à croire que ce meurtre soit sans lien avec sa mise en cause dans l'affaire Mbaou", commente une source proche du dossier. De son côté, le parquet de Lyon ne va pas au-delà de la confirmation de l'ouverture d'une enquête par la Jirs.

"Barbouze de la République"

Pour l'avocat de l'ex-agent de la DGSE, la mise en cause de son client dans le dossier concernant l'opposant congolais était injustifiée. "Mon client avait toujours contesté ces accusations rocambolesques, qui ne reposent que sur un témoignage anonyme", souligne-t-il à l'AFP.

Son client était placé sous contrôle judiciaire et l'avocat avait engagé dès septembre un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon pour faire annuler cette mise en examen.

Selon le Dauphiné Libéré, l'homme tué était marié et père de deux enfants. Il était établi à Lucinges (Haute-Savoie) après 14 ans passés au sein de la DGSE. Il était conseiller municipal jusqu'à septembre dernier et avait publié à compte d'auteur plusieurs romans aux titres évocateurs tels que "Barbouze de la République" ou "Requiem pour un Savoyard".

"C'était un homme qui était avant tout un père de famille et un époux apprécié de tous. Il avait une vie saine et paisible, et n'était pas connu de la justice au-delà de la mise en examen de septembre. C'est un choc pour tout le village", a poursuivi son avocat.

