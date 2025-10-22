Offensive diplomatique américaine auprès de l’allié israélien

Les responsables de l'administration de Donald Trump se succèdent en Israël pour consolider le cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza. Dernier épisode en date: l'arrivée attendue jeudi du chef de la diplomatie Marco Rubio.

5 minutes

(Keystone-ATS) Après un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le vice-président américain JD Vance a jugé «très difficiles» les prochaines étapes de l’accord de cessez-le-feu, incluant notamment le désarmement du Hamas et la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par deux ans de guerre.

M. Vance a été précédé en Israël par Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaire et gendre du président américain. Le secrétaire d’Etat doit rencontrer vendredi M. Netanyahu, selon le gouvernement israélien.

Ces visites «visent à garantir le maintien de la paix et le respect du cessez-le-feu. Elles illustrent à quel point l’administration (américaine) est déterminée à donner une chance à la paix», selon un éditorial du quotidien israélien Yedioth Ahronoth.

Entré en vigueur le 10 octobre et basé sur un plan de M. Trump, l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a paru vaciller dimanche après des violences meurtrières et des échanges d’accusations de violations de la trêve à Gaza.

La première phase de l’accord prévoit outre le cessez-le-feu, la libération de tous les otages, vivants et morts, aux mains du Hamas depuis son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, des retraits israéliens dans Gaza et l’afflux d’aide humanitaire pour la population gazaouie.

Le Hamas a libéré au 13 octobre tous les otages vivants, au nombre de 20. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu’il retient, mais il n’en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire ravagé par l’offensive israélienne lancée en représailles à l’attaque du 7-Octobre.

«Très, très difficile»

Israël a restitué en échange 195 corps de Palestiniens. Les forces israéliennes se sont retirées de secteurs de Gaza mais contrôlent toujours environ la moitié du territoire palestinien et l’assiègent. Les aides humanitaires restent insuffisantes selon l’ONU.

Les phases ultérieures du plan Trump prévoient un nouveau retrait israélien dans Gaza, le désarmement du Hamas, le déploiement d’une force de sécurité internationale ainsi que la reconstruction du territoire notamment.

«Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s’assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël», a déclaré JD Vance. La veille, il a exclu des troupes américaines au sol à Gaza et affirmé chercher des pays près à contribuer à cet effort militaire.

Le Hamas a jusque-là refusé d’envisager son désarmement et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, s’affrontant avec des groupes armés dont il accuse certains de «collaborer» avec Israël.

«L’accord sur Gaza est un élément clé pour déverrouiller les accords d’Abraham, et pourrait ainsi permettre la création d’une alliance au Moyen-Orient qui perdure», a dit mercredi M. Vance en référence au plan de l’administration Trump pour une normalisation entre Israël et les pays arabes.

«Nous sommes en train de créer (…) une vision complètement nouvelle» sur «comment avoir un gouvernement civil, sur la manière d’assurer la sécurité» à Gaza, a déclaré M. Netanyahu. «Ce ne va pas être facile» et cela «va nécessiter beaucoup de travail», mais «c’est possible».

«Besoins fondamentaux»

A La Haye, la Cour internationale de justice a déclaré qu’Israël, en tant que puissance occupante, avait l’obligation de «garantir les besoins fondamentaux de la population locale, y compris les fournitures essentielles à sa survie». Israël a rejeté l’avis de la CIJ.

Dans la bande de Gaza, en proie à un désastre humanitaire, Imran Skek, un Palestinien âgé de 34 ans réduit à vivre sous une tente, espère que la trêve va tenir. «La guerre a cessé et on n’entend plus le bruit des bombardements comme avant. Nous espérons que le cessez-le-feu tiendra et qu’Israël et le Hamas le respecteront.»

«Nous commençons à peine à nous reposer, mais de nombreux problèmes subsistent. Devrons-nous vivre sous des tentes? Cela est une autre forme de souffrance», ajoute-t-il.

L’attaque du 7-Octobre, qui a provoqué la guerre, a entraîné côté israélien la mort de 1221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles. L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68’234 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.