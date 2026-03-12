Office valaisan de l’asile: trois partis demandent des comptes

Keystone-SDA

Trois partis (NEO et les UDC du Valais romand et du Haut-Valais) ont demandé des comptes jeudi au Grand Conseil valaisan suite aux graves dysfonctionnements signalés dans la gestion de l'Office de l'asile par le Service de l'action sociale (SAS). Leurs postulats n'ont toutefois pas été validés par la majorité du plénum.

(Keystone-ATS) Selon le rapport 2024 de l’Inspection cantonale valaisanne des finances (IF), près de 600 prestations médicales ont été payées deux fois en 2023, pour un montant total de 200’000 francs. Le phénomène s’est renouvelé en 2024, avec 180 cas supplémentaires et des factures en doublon récemment identifiées portant sur une septantaine de factures en sus payées deux fois.

Dans son rapport, l’IF souligne que «comme déjà relevé dans notre dernier rapport de 2017, nous avons constaté plusieurs non-respects des compétences financières pour l’engagement des dépenses». Aussi, d’importants retards dans la comptabilisation des comptes de liquidités ont été constatés.

Retard sur l’enregistrement de tickets

Le 5 décembre 2023, la comptabilité affichait un solde de caisse d’environ 636’000 francs alors que les espèces en caisse étaient, en réalité, de 2000 francs. Un retard considérable avait été accumulé sur l’enregistrement des sorties de caisse, ce qui a amené l’Office de l’asile (OASI) à comptabiliser plusieurs milliers de tickets de caisse pour un total de 300’000 francs en une seule écriture à fin janvier 2024.

De plus, l’ancien responsable du système informatique LORA, parti à la retraite, a été réengagé comme consultant externe via sa propre société, sans contrat formel pendant plusieurs mois. Un montant de 177’000 francs lui a été versé, dépassant le plafond annuel autorisé.

Procès perdu

Le rapport avait en outre attiré l’attention sur l’utilisation problématique du Fonds cantonal pour l’intégration socio-professionnelle: l’OASI l’a utilisé pour financer des mesures dans le domaine de l’asile, alors que ce fonds est explicitement réservé aux bénéficiaires de l’aide sociale et/ou aux personnes en situation de handicap.

«Cette interprétation excessive du cercle des bénéficiaires va à l’encontre de la volonté du législateur et nécessite une clarification urgente», selon l’IF.

Enfin, dans le traitement d’une dénonciation pénale déposée par le SAS contre un bénéficiaire de prestations de l’aide sociale obtenues illicitement pour plus de 200’000 francs, le Tribunal de Sion a relevé la faiblesse dans la gestion du dossier par le SAS. En conséquence, il a dû acquitter les prévenus ayant touché des prestations à tort durant 8 ans.

Un audit externe indépendant?

Pour le groupe UDC du Valais romand, la comptabilité de l’office doit être transmise à l’administration cantonale des finances ou à tout autre organe compétent. Il demandait le lancement d’un audit externe indépendant portant sur la gestion de l’OASI et plus largement sur la gestion du Service de l’action sociale.

Enfin, il prônait une révision immédiate du règlement d’utilisation du Fonds cantonal pour l’intégration socio-professionnelle «afin de garantir une stricte application de la loi et de la volonté du Grand Conseil, en excluant clairement le domaine de l’asile de ce fonds.»

Mandater une entreprise spécialisée?

De son côté, l’UDC du Haut-Valais invitait le Conseil d’Etat «à prendre immédiatement des mesures efficaces à l’Office de l’asile afin de remédier aux manquements constatés, de clarifier les responsabilités et d’empêcher d’autres dommages.»

Le groupe NEO a également déposé un postulat sur le sujet, se montrant un peu moins virulent. «Nous prions le Conseil d’Etat de mandater une entreprise spécialisée en administration financière et en gestion des RH pour réorganiser avec professionnalisme l’Office de l’asile, le remettre sur la bonne voie et prendre des mesures pour corriger immédiatement les processus qui dysfonctionnent. Il s’agira de définir les processus et les responsabilités pour garantir une gestion administrative fluide.»

«Aucune perte financière»

Lors du débat, Carole Morisod (Les Vert-e-s) a rappelé que «l’Etat du Valais n’a subi aucune perte financière» dans cette affaire. Fabienne Zufferey-Cardona (Le Centre du Valais romand) a rappelé «qu’une enquête en cours menées par la COGEST», la commission de gestion du Grand Conseil.

Derrière les deux textes de l’UDC, «il y a une fois encore la défiance de l’UDC envers la politique de l’asile, tant au niveau cantonal que national», a ajouté Anne-Laure Secco (PS).

Au vote, les trois postulats ont été largement refusés.