Ce contenu a été publié le 7 juin 2012 09:06 07. juin 2012 - 09:06

Berne, le 16 mai 2012 – Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui l’accord de prestations 2013 – 2016 de swissinfo.ch. La plate-forme internet multimédia s’adressera désormais prioritairement à un public international intéressé par la Suisse. L’amputation d’un tiers du budget induira une réduction de l’offre, mais swissinfo.ch ajoutera à partir de 2013 le russe à sa palette de langues.

Le Conseil fédéral a approuvé le 16 mai le nouvel accord de prestations 2013 - 2016 conclu entre la Confédération et la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) relatif à l’offre journalistique à l’adresse de l’étranger inscrite dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Ce faisant, le gouvernement entérine la nouvelle stratégie de l’offre du Comité de direction de la SSR et la nouvelle organisation de swissinfo.ch. Cette réorientation entraîne une diminution d’un tiers du budget, actuellement de 26 millions de francs. Les montants économisés, soit 9 millions de francs par an environ, reviendront pour moitié à la Confédération, le mandant, et pour moitié à la SSR. L’offre est redimensionnée, tout comme les trois rédactions des langues nationales (français, allemand, italien), qui ont été réunies sous une même direction. Le russe vient compléter l’offre linguistique. Par ces décisions, la SSR se donne les moyens d’accomplir à long terme son mandat international.

Depuis dix ans, swissinfo.ch assure sur internet la mission d’information vers l’étranger que lui a confiée le Conseil fédéral, complémentaire des offres en ligne des radios et des télévisions de la SSR. Le service international de SSR s’adresse désormais prioritairement à un public international intéressé par la Suisse ainsi qu’aux Suisses de l’étranger. Il leur propose un regard suisse et des opinions suisses sur les événements internationaux, en même temps qu’il rend compte des avis de l’opinion publique internationale sur la Suisse. La politique, l’économie, la culture, la société et la science restent les domaines de prédilection de swissinfo.ch.

En 2012, le site www.swissinfo.ch sera adapté progressivement à la nouvelle stratégie de l’offre. Les premiers changements sont déjà visibles. swissinfo.ch conserve ce qui fait sa spécificité et se concentre sur un sujet par jour, en allant à l’essentiel. La palette de formats reste la même: reportages, analyses, éclairages sous forme de textes et vidéo, galeries photos, infographies, forums de discussion, récits des lecteurs. Le nouvel habit de la page d’accueil met en exergue le sujet du jour et les principales informations. Les autres pages seront retouchées ces prochaines semaines.

À partir de 2013, swissinfo.ch travaillera dans les langues suivantes: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, chinois, arabe, japonais et russe. La plate-forme touchera donc plus de 80% des utilisateurs internet de la planète.

