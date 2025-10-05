La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Oiseaux: retour de la chevêche d’Athéna en terres vaudoises

Keystone-SDA

Après 30 ans d'absence, la chevêche d'Athéna est de retour en terres vaudoises. La petite chouette a niché avec succès dans la plaine de l'Orbe, a indiqué cette semaine la Station ornithologique suisse de Sempach.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Considérée comme menacée sur la dernière liste rouge, la chevêche d’Athéna est prioritaire au niveau national, et elle bénéficie de mesures de conservation ciblées. Sa nidification réussie dans la plaine de l’Orbe laisse espérer une reconquête du canton de Vaud, et confirme la bonne tendance des populations helvétiques», écrit la Station dans son communiqué.

Pour qu’un noyau solide de population s’établisse, il faut désormais «tout mettre en oeuvre pour que la chevêche d’Athéna trouve des sites de nidification appropriés et de la nourriture en suffisance.» Dans les autres régions, «la mise en place de nichoirs et de mesures de revalorisation en collaboration avec les agriculteurs a porté ses fruits, notamment grâce à l’engagement des associations locales et de BirdLife Suisse», poursuit la Station.

Une vingtaine de centimètres, jusqu’à 200 grammes: les mensurations de la chouette aux yeux d’or sont modestes, mais cette prédatrice poids plume n’en est pas moins redoutable. Ce petit rapace nocturne chasse les insectes et les petits mammifères dans les campagnes extensives et structurées.

Cet habitat ayant fait les frais de certaines pratiques agricoles intensives et de l’urbanisation dans la deuxième moitié du 20e siècle, la chevêche s’est progressivement retirée de nos contrées. Ses derniers bastions se trouvent notamment à Genève et en Ajoie, et l’espèce compte plus de 150 couples à l’échelle suisse, précise encore la Station ornithologique suisse.

