OMC: échec de la ministérielle et le Brésil tient tête à Trump

Keystone-SDA

La ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Yaoundé, au Cameroun, s'est refermée sur un échec. Lors la réunion achevée tôt lundi, le Brésil a tenu tête aux Etats-Unis du président Donald Trump sur le moratoire lié aux transmissions électroniques.

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(Keystone-ATS) Comme la Suisse, les Etats-Unis étaient venus à cette réunion avec la volonté d’arracher une solution permanente sur le moratoire sur les transmissions électroniques. Celui-ci, loin d’être anodin, évite de taxer des diffusions qui pourraient aller des streamings aux téléchargements en passant par des plans pour des objets en 3D ou même des courriels.

Les Etats-Unis avaient mis leur poids diplomatique parce qu’ils ne voulaient plus d’une extension de deux ans comme jusqu’à présent. Un compromis sur cinq ans était sur la table et semblait pouvoir être avalisé. Jusqu’à ce que le Brésil, souhaitant quelque chose sur l’agriculture, décide de le bloquer.

Cet affrontement a fait s’effondrer les résultats de la ministérielle. Une vengeance brésilienne sur les tarifs douaniers, dit un spécialiste.