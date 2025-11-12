La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

OMS: moins de décès de la tuberculose mais des avancées menacées

Le nombre de décès en raison de la tuberculose, 1,2 million, a baissé de 3% l'année dernière et jamais autant de malades n'ont été diagnostiqués. Mais les avancées après la pandémie sont menacées par le manque de financements, a alerté mercredi l'OMS à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’amélioration après les perturbations liées au coronavirus s’est poursuivie. Près de 10,8 millions de nouveaux cas ont été observés, selon les estimations, en recul également. Surtout, 8,3 millions de personnes ont été diagnostiquées, un record.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus salue cette avancée mais estime «inadmissible» que la maladie fasse toujours plus d’un million de victimes chaque année. «Les efforts mondiaux commencent à rétablir la situation» pour lutter contre la tuberculose, a dit à la presse la responsable de cette question dans l’organisation, Tereza Kasaeva.

Problème, les financements stagnent depuis 2020. L’année dernière, seuls 5,9 milliards de dollars ont été dépensés, un quart de l’objectif pour 2027.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision