Ondes trop puissantes: Apple met à jour l’iPhone 12 dans l’UE

Keystone-SDA

Apple va déployer dans l'Union européenne une mise à jour de l'iPhone 12 afin d'abaisser la puissance d'émission d'ondes radio, après une décision de la Commission européenne confirmant que l'appareil n'est pas conforme aux normes de l'UE.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette mise à jour, «introduite en octobre 2023 pour les utilisateurs d’iPhone 12 en France», sera étendue aux autres pays et territoires de l’UE dans les «semaines à venir», a indiqué la marque à la pomme dans un communiqué.

En France, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) avait suspendu en septembre 2023 la commercialisation de ce téléphone en raison d’un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain, contraignant Apple à mettre en place une mise à jour en octobre 2023.

Selon l’agence française, l’iPhone 12 dépasse de 1,74 W par kilogramme (W/kg), la valeur limite réglementaire correspondant à l’énergie pouvant être absorbée par le corps humain lorsque le téléphone est tenu à la main (appelée DAS membres).

La Commission européenne a donné raison le 19 août à l’ANFR, assurant que la mesure nationale française était «justifiée».

«Même si nous continuions à être en désaccord avec l’approche de test de l’ANFR, nous respectons la décision de la Commission européenne d’adopter ce protocole au sein de l’Union européenne», a déclaré Apple.

«L’iPhone 12 peut – et a toujours pu – être utilisé en toute sécurité, respectant ou dépassant les normes de DAS (débit d’absorption spécifique) applicables dans le monde entier, comme cela a été confirmé par de nombreux laboratoires et organismes de réglementation indépendants», s’est défendu le groupe.

