ONU: «erreur catastrophique» de contester le droit d’asile

Keystone-SDA

Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés Filippo Grandi met en garde les Etats qui "mettent sur la table" le droit d'asile en le contestant. Lundi à Genève, il a dénoncé une "erreur catastrophique".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Plusieurs Etats ont remis en cause ces derniers mois le droit d’asile. «Le problème n’est pas une question de principe» mais d'»application» des accords internationaux, affirme l’Italien qui ouvrait pour la dernière fois le Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Des millions d’Afghans ont été contraints de retourner dans leur pays ces derniers mois, alors que les talibans imposent des restrictions. M. Grandi, qui partira fin décembre après deux mandats, se dit aussi «inquiet» par la politique migratoire européenne et «les pratiques d’expulsions» américaines qui «répondent à de vrais défis d’une manière qui n’est pas conforme au droit international».

En fin d’année dernière, un nombre record de 123 millions de personnes étaient des déplacés forcés dans le monde.

Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

