ONU: La cheffe de la CNUCED quittera son poste pendant sa campagne

La secrétaire générale de l'ONU pour le Commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan quittera provisoirement son poste pendant la campagne pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Celui-ci devra décider qui la remplace à l'agence onusienne.

(Keystone-ATS) «Je partirai provisoirement», a affirmé lundi à la presse Mme Grynspan, qui a précisé que la date du début de la procédure devait être dévoilée dans quelques mois par la présidente de l’Assemblée générale de l’ONU Annalena Baerbock. Le numéro deux Pedro Manuel Moreno devrait a priori assumer ses fonctions pendant la campagne.

Mais «c’est une décision qui sera prise par le secrétaire général», a-t-elle ajouté. Pour le moment, elle ne veut pas parler de sa campagne, cinq jours après l’annonce par les autorités du Costa Rica de sa candidature, tant que celle-ci ne démarre pas officiellement.

A une semaine à Genève de la conférence de la CNUCED qui a lieu tous les quatre ans, elle affirme que cette réunion aura lieu à «une période critique» pour le commerce mondial et le multilatéralisme. Il faut «montrer que la collaboration peut aboutir à des solutions réelles» pour les défis mondiaux, a-t-elle aussi dit. Le conseiller fédéral Guy Parmelin et M. Guterres, dont le second mandat se termine fin 2026, doivent participer.

«Nous espérons qu’il y aura des composantes concrètes» dans la partie opérationnelle du document final de la réunion, a insisté Mme Grynspan. Elle voit dans son agence, la plus grande du système onusien, une entité «flexible» et «pertinente».

Comme toutes les autres, la CNUCED doit diminuer son dispositif en raison de la crise de liquidités à l’ONU. Mais le non remplacement de positions vacantes et des départs volontaires en retraite anticipée permettront de compenser les 77 postes coupés, environ un sur cinq dans l’agence onusienne. La CNUCED doit renoncer à 16% de ses ressources financières.