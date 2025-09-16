La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
ONU: solution à deux Etats «plus proche d’un point de non-retour»

"La solution à deux Etats est toujours plus proche d'un point de non-retour". Au début d'un débat urgent mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a estimé qu'Israël détruit délibérément ce scénario.

(Keystone-ATS) La frappe de l’Etat hébreu contre le Qatar la semaine dernière constitue «une attaque contre les efforts mondiaux pour résoudre pacifiquement les conflits», a affirmé l’Autrichien au début d’une discussion sur ces bombardements. Plusieurs responsables onusiens, dont le secrétaire général Antonio Guterres, les avaient condamnées.

L’Etat hébreu a assumé vouloir «éliminer» des dirigeants du Hamas, dont le chef négociateur du groupe radical. Devant la presse, l’ambassadeur israélien à l’ONU à Genève Daniel Meron a expliqué que les opérations pour atteindre cet objectif se poursuivraient.

«La délégation du Hamas était au Qatar pour négocier un cessez-le-feu, une étape cruciale vers la paix», rétorque M. Türk. Et les attaques «sapent le rôle-clé du Qatar comme facilitateur», selon lui.

