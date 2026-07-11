Onze blessés à Kiev après une attaque de missiles russes

Keystone-SDA

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Une nouvelle frappe de missiles russes a visé la capitale ukrainienne, Kiev, samedi, faisant onze blessés selon le président Volodymyr Zelensky, les premières explosions précédant l'alerte antiaérienne, ont constaté des journalistes de l'AFP.

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(Keystone-ATS) «Onze personnes, dont un enfant, ont été blessées à Kiev pendant l’attaque russe de la nuit dernière», a indiqué le président ukrainien dans un message sur X.

Deux séries d’explosions ont retenti aux premières heures de la journée, selon des journalistes de l’AFP sur place, alors que les autorités avertissaient d’une attaque menée au moyen de missiles par la Russie.

Moscou a visé l’Ukraine avec «plus de 120 drones et 12 missiles, dont une moitié de missiles balistiques», a précisé M. Zelensky, ajoutant que la défense antiaérienne n’avait abattu aucun des missiles balistiques.

Les sirènes d’alerte aérienne ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première explosion, ont rapporté les journalistes de l’AFP sur place.

Cela pourrait être lié à l’utilisation par la Russie de missiles antiaériens des systèmes S-400, selon Serguiï Sternenko, conseiller auprès du ministère ukrainien de la Défense, sur Telegram.

Initialement conçus pour frapper des cibles aériennes, ces missiles sol-air ont par le passé été utilisés par la Russie comme des missiles balistiques pour frapper au sol.

Ils «sont plus difficiles à détecter par radar», explique également M. Sternenko. «Il n’y a aucune logique militaire à de telles attaques, c’est juste du terrorisme», a-t-il écrit.

Frappes massives depuis juin

Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives, alors que l’Ukraine manque de missiles intercepteurs pour contrer les missiles balistiques russes de plus en plus nombreux, plus rapides et complexes à intercepter.

Trente personnes y ont été tuées lors d’un bombardement d’une ampleur inédite, dans la nuit du 1er au 2 juillet.

Ces frappes interviennent alors que le président américain Donald Trump a annoncé mercredi en marge du sommet de l’Otan à Ankara que Kiev allait pouvoir obtenir une licence pour fabriquer elle-même ces missiles intercepteurs, coûteux et très longs à produire.