Onze recommandations pour améliorer un dispositif sous tension

Keystone-SDA

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A Genève, la Cour des comptes s'est penchée pour la première fois sur l'accueil parascolaire, un dispositif sous tension en raison de la forte croissance des enfants inscrits. Cette prestation est globalement appréciée, mais des améliorations sont possibles, notamment en matière d'encadrement et de locaux. Onze recommandations ont été émises.

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(Keystone-ATS) «Genève est le seul canton à offrir un accueil parascolaire universel», a relevé vendredi la magistrate Sophie Forster. Inscrit dans la Constitution, ce système dépend des communes. Le Groupement intercommunal pour l’animation parasolaire (GIAP), qui rassemble 40 communes sur 45, assure cette prestation pour près de 30’000 enfants du canton.

Vu le nombre de familles concernées, la Cour des comptes a décidé d’y mettre son nez. D’autant plus qu’aucune évaluation n’avait été réalisée jusqu’à présent alors que la loi sur l’accueil continu à la journée prévoyait une appréciation en 2024. Le constat global de la Cour est positif: tel qu’organisé, le dispositif répond aux besoins des familles et les prestations sont appréciées.

Faire ses devoirs

Sur la base notamment d’un questionnaire adressé aux familles, le gendarme administratif a identifié la problématique des devoirs au parascolaire. Selon la loi, les enfants devraient pouvoir réaliser leurs devoirs pendant l’accueil parascolaire. Mais ce n’est pas le cas en pratique.

La Cour recommande au GIAP de mettre en place les conditions nécessaires pour que les enfants puissent étudier de manière autonome. Celui-ci a refusé cette recommandation, estimant qu’elle doit être adressée au Département de l’instruction publique (DIP) déjà en charge des devoirs surveillés. Cette obligation est difficilement conciliable avec les activités proposées, selon le GIAP.

Une autre recommandation vise la communication à améliorer entre les familles et le groupement. Les parents attendent par exemple plus de retours. Il est à noter que les appréciations des familles varient considérablement en fonction des écoles. La Cour recommande d’harmoniser la qualité des prestations dans l’ensemble des lieux d’accueil parascolaire, même si l’offre d’activités reste tributaire des contextes communaux.

Trop cher

Selon la Cour des comptes, le taux d’encadrement des enfants n’est pas suffisamment adapté aux besoins du terrain. Il faudrait ainsi modifier la méthode de calcul pour qu’il corresponde à la fréquentation journalière et non pas hebdomadaire. Une recommandation acceptée par le GIAP.

En revanche, le groupement refuse que le taux d’encadrement soit adapté à la composition des équipes, comme le préconise la Cour. En effet, cela nécessiterait de recruter plusieurs centaines de personnes supplémentaires pour un «coût un prohibitif de plusieurs dizaines de millions de francs», sans compter la pénurie de personnel formé dans ce domaine.

La Cour a aussi constaté que la majorité de la surface des réfectoires n’est pas conforme. Le GIAP est donc encouragé à renforcer sa collaboration avec les communes pour avoir à disposition des locaux adaptés. Enfin, la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers pourrait être améliorée en renforçant la communication avec tous les acteurs scolaires.

Réforme en cours

Ce rapport de la Cour des comptes intervient alors que le GIAP a lancé une vaste réforme organisationnelle chiffrée à 12 millions de francs et qui entrera en vigueur en 2028. Le personnel a fait plusieurs jours de grève revendiquant notamment une revalorisation salariale. Ce mouvement de protestation devrait se poursuivre à la rentrée.