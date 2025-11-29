Orientation professionnelle: soutien plus généreux à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les entretiens d’orientation deviennent payants à partir de la 5e rencontre pour certains adultes à Neuchâtel. Le Conseil d'Etat, questionné sur cette pratique, a répondu qu'en comparaison intercantonale, Neuchâtel fait preuve de générosité car certains cantons n’offrent qu’un entretien ou se limitent à une information de base.

1 minute

(Keystone-ATS) «La prise en charge financière, par le canton, des quatre premiers entretiens permet de répondre efficacement aux besoins de l’entier des usagers: dans les faits, la totalité des personnes trouvent des réponses adaptées avant même le cinquième entretien», a indiqué le gouvernement dans une réponse écrite à une question de la députée (PS) Josiane Jemmely.

De plus, des mandats spécifiques existent pour les publics à faibles revenus, notamment ceux bénéficiant de l’aide sociale, de prestations du chômage, de l’assurance invalidité ou de dispositifs d’insertion. Des mandats de prestations avec notamment, le service de l’action sociale, le service de l’emploi, l’office de l’assurance invalidité ainsi que le service des migrations sont mis en œuvre.

Ces publics accèdent aux prestations élargies et surtout adaptées spécifiquement à leurs besoins sans devoir payer aucun émolument et sans limitation au niveau du nombre d’entretiens. Le canton «reste attentif à ce que personne ne renonce à un accompagnement en raison de sa situation financière», a-t-il précisé.