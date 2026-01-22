La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Oscars: «Sinners» en tête, avec un record de 16 nominations

Keystone-SDA

"Sinners", création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film d'époque, a dominé jeudi les nominations aux Oscars. Il est nommé dans 16 catégories, un record.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Réalisé par l’Américain Ryan Coogler, ce long-métrage raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues. Il devance «Une bataille après l’autre», la fresque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, nommée dans 13 catégories.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision