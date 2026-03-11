La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ouest lausannois: la distribution d’eau est rétablie

Keystone-SDA

La distribution d'eau est rétablie dans les communes où elle avait été interrompue en début de soirée. A la suite d'une rupture d'une conduite d'eau principale mercredi à Bussigny (VD), la distribution d'eau pouvait être interrompue dans plusieurs quartiers de communes de l'Ouest lausannois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Service de l’eau de la Ville de Lausanne recommande de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit limpide, avant de la consommer.

La Ville de Bussigny avait indiqué sur son site internet que l’incident avait touché une canalisation d’eau potable. Sa rupture avait provoqué une importante inondation dans le secteur de la rue de l’Industrie, précise-t-elle. La zone avait été fermée à la circulation.

L’incident était survenu à la mi-journée. Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l’eau de Lausanne (SEL), propriétaire du réseau, avaient été avertis et s’étaient rapidement mobilisés pour intervenir.

La fuite avait pu être stoppée dans l’après-midi, selon la commune. Cet incident avait pour conséquence que plusieurs foyers n’étaient plus alimentés en eau dans les communes de Bussigny, mais aussi de Crissier et d’Ecublens.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

