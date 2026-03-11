La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ouest lausannois: rupture d’une conduite d’eau principale

Keystone-SDA

A la suite d'une rupture d'une conduite d'eau principale mercredi à Bussigny (VD), la distribution d'eau pouvait être interrompue dans plusieurs quartiers de communes de l'Ouest lausannois durant plusieurs heures, selon la commune. Le rétablissement devait intervenir aux alentours de 02h00 du matin jeudi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Ville de Bussigny indique sur son site internet qu’il s’agissait d’une canalisation d’eau potable. Sa rupture a provoqué une importante inondation dans le secteur de la rue de l’Industrie, précise-t-elle. La zone a été fermée à la circulation.

L’incident est survenu à la mi-journée. Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l’eau de Lausanne (SEL), propriétaire du réseau, ont été avertis et se sont rapidement mobilisés pour intervenir, est-il indiqué.

La fuite a pu être stoppée dans l’après-midi, selon la commune. Cet incident avait pour conséquence que plusieurs foyers n’étaient plus alimentés en eau dans les communes de Bussigny, mais aussi de Crissier et d’Ecublens.

