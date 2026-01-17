Ouganda: le principal opposant échappe à un raid des autorités

Keystone-SDA

Le chef de l'opposition ougandaise Bobi Wine a indiqué samedi avoir réussi à "échapper" à un raid des forces de sécurité contre son domicile et être en fuite, alors que l'annonce des résultats de l'élection présidentielle est imminente.

(Keystone-ATS) De nombreux observateurs voient dans le scrutin présidentiel organisé jeudi – des législatives se tenaient le même jour – une formalité pour le président ougandais sortant Yoweri Museveni, ex-guérillero âgé de 81 ans dont 40 au pouvoir, qui vise un septième mandat consécutif en s’appuyant sur un contrôle total de l’appareil électoral et sécuritaire.

Son principal adversaire est l’ancien chanteur Bobi Wine, 43 ans, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, qui se surnomme le «président du ghetto», en référence aux quartiers défavorisés de Kampala où il a grandi.

Après le dépouillement des urnes de 93,6% des bureaux de vote, Yoweri Museveni était crédité d’une avance confortable avec 71,88% des suffrages, contre 24,46% pour Bobi Wine, selon les derniers chiffres de la commission électorale. Les résultats définitifs de la présidentielle sont attendus vers 15h00 (13H00 suisses). Aucune date n’a été annoncée pour les résultats définitifs des législatives.

«Assurer ma sécurité»

Des informations contradictoires ont circulé concernant le sort de Bobi Wine, après l’annonce par son parti que la police et l’armée ont mené un raid sur son domicile vendredi soir. «Je tiens à confirmer que j’ai réussi à leur échapper. Actuellement, je ne suis pas chez moi, bien que ma femme et d’autres membres de ma famille soient toujours assignés à résidence», a-t indiqué dans un communiqué publié samedi en début d’après-midi sur X.

«Je sais que ces criminels me recherchent partout et je fais tout mon possible pour assurer ma sécurité», a-t-il ajouté. Un haut responsable de son parti, la Plateforme d’unité nationale (NUP), avait déclaré à l’AFP que des agents de sécurité en tenue noire avaient escaladé le mur de la résidence de M. Wine vendredi soir et confisqué son téléphone.

L’AFP s’est vu refuser l’accès à la résidence de l’opposant tôt samedi matin et n’a pu joindre ni lui ni son entourage par téléphone. La police a démenti avoir empêché l’accès à Bobi Wine, mais affirmé avoir instauré des points de contrôle dans les zones sensibles en matière de sécurité, notamment pour prévenir des violences. La NUP avait affirmé vendredi soir sur X qu’un «hélicoptère de l’armée» avait emmené de force M. Wine vers une «destination inconnue». La publication a été supprimée samedi matin.

Un commerçant du quartier, Prince Jerard, 29 ans, a déclaré avoir entendu un drone et un hélicoptère près de la maison la nuit précédente et constaté une forte présence policière. «Beaucoup de gens ont quitté le quartier», a-t-il souligné. «On a très peur.»

Répression

Le vote s’est déroulé dans un climat «marqué par une répression et une intimidation généralisées», a pointé l’ONU. «Les informations faisant état d’intimidations, d’arrestations et d’enlèvements de dirigeants de l’opposition, de candidats, de partisans, de médias et d’acteurs de la société civile par les forces de sécurité ont semé la peur et érodé la confiance du public dans le processus électoral», a déclaré samedi à la presse Goodluck Jonathan, ex-président du Nigeria et représentant des observateurs de l’Union africaine, du Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), des blocs régionaux.

Avant les élections, les autorités avaient coupé internet, qui n’était pas rétabli samedi. Au moins 400 partisans de Bobi Wine ont été arrêtés durant sa campagne, selon l’ONG Amnesty International. L’opposant, qui a pris l’habitude de porter un gilet pare-balles, a accusé jeudi sur X le gouvernement de «bourrage massif des urnes» et d’attaques contre les cadres de son parti et appelé la population à manifester en cas de fraude.

Le jour du scrutin a été marqué par d’importants problèmes techniques : les machines biométriques utilisées pour identifier les électeurs ont mal fonctionné et les bulletins de vote n’ont pas été distribués pendant plusieurs heures dans de nombreuses régions.

L’autre grand chef de l’opposition, Kizza Besigye, candidat à quatre reprises contre M. Museveni, avait été enlevé en 2024 au Kenya pour être ramené en Ouganda, où il reste détenu pour des accusations de trahison. Un député de la NUP, Muwanga Kivumbi, a affirmé à l’AFP que 10 partisans avaient été tués à l’intérieur de son domicile dans le district de Butambala (centre), fief de Bobi Wine, par l’armée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon le secrétaire général du parti Lewis Rubongoya, plus de 20 personnes sont mortes lors de l’incident, et 50 ont été blessées. La police ougandaise a de son côté déclaré que sept personnes avaient été tuées dans la zone pour «avoir attaqué» le centre local de dépouillement des votes et les forces de sécurité.