La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Oui à l’imposition individuelle, suspense sur l’initiative SSR

Keystone-SDA

Les Suisses diraient oui à l'imposition individuelle, selon le premier sondage SSR, publié vendredi en vue des votations du 8 mars. Aucune majorité claire ne se dégage en revanche pour l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Si le peuple avait voté à la mi-janvier, l’initiative SSR aurait été rejetée par 52% des sondés, tandis que 46% l’auraient acceptée. La part des indécis se monte à 2%. L’institut gfs.bern, qui a réalisé l’enquête, parle de situation d’impasse.

L’introduction de l’imposition individuelle est soutenue par près de deux tiers des votants (64%). L’initiative sur l’argent liquide, tout comme le contre-projet, récolte aussi un large soutien avec 65% d’opinions favorables pour la première et 67% pour le second.

L’initiative de la gauche pour un fonds climat serait en revanche rejetée, trois sondés sur cinq se déclarant contre ou plutôt contre.

Le sondage a été réalisé par l’institut gfs.bern entre le 12 et le 26 janvier auprès de 15’371 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision