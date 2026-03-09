Oui à un soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana

Les blessés et proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana recevront une contribution de solidarité unique de 50'000 francs. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi cette aide et d'autres mesures. Il a toutefois modifié le projet.

(Keystone-ATS) Le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d’accords à l’amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l’aide aux victimes.

Le Conseil fédéral prévoit que la contribution de solidarité soit versée aux bénéficiaires de l’aide financière d’urgence du canton du Valais, soit toutes les personnes décédées et toutes les victimes hospitalisées. Le National a élargi le cercle des ayants droits de sorte à accepter aussi des cas de rigueur, par 127 voix contre 64.

Concernant l’organisation de la table ronde, comme la Chambre des cantons, celle du peuple la soutient sur le principe. Mais elle n’a pas validé non plus les 20 millions correspondants. Ce volet doit être examiné en dehors de la loi urgente, via la procédure ordinaire. Un projet doit être élaboré au prochain trimestre.

Jusqu’à fin 2040

L’UDC et une partie du PLR ont combattu le projet, invoquant notamment une inégalité de traitement par rapport aux victimes d’autres catastrophes. Le dossier retourne au Conseil des Etats, qui se prononcera mardi.

Le dossier doit être bouclé cette session. La loi doit être déclarée urgente. Le gouvernement l’a limitée à fin 2029. Suivant la Chambre des cantons, celle du peuple a prolongé le délai jusqu’à fin 2040.