Ouverture d’une aire de transit pour Sintés et Yéniches à Berne

Keystone-SDA

Comme les années précédentes, la ville de Berne a ouvert une aire de transit pour les Yéniches et les Sintés dans le quartier Hinteren Schermen. Vingt emplacements sont à leur disposition.

(Keystone-ATS) La place sera ouverte jusqu’au 19 octobre, annonce la ville lundi dans un communiqué. Elle sera utilisée comme parking pendant la foire de printemps organisée sur le site de la BEA. Ensuite, l’aire de transit sera à nouveau accessible pour les voyageurs.

Le canton, propriétaire du terrain, prendra à nouveau en charge les frais d’aménagement de la place. La ville sera responsable de son exploitation. Un règlement régit les inscriptions, les départs, les règles d’utilisation et les tarifs.