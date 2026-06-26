Ouverture de la chasse d’été du sanglier dans le canton de Fribourg

Keystone-SDA

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Dans le canton de Fribourg, la chasse d’été du sanglier se déroulera du 1er au 31 juillet. Cette ouverture estivale contribue à la régulation des populations de sangliers pour limiter les dommages que l’animal occasionne aux cultures agricoles.

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(Keystone-ATS) La chasse d’été du sanglier pourra être pratiquée dans certains secteurs du canton de Fribourg uniquement. Les chasseurs devront être titulaires d’un permis spécifique. Introduite en 2019 par le Service des forêts et de la nature, la chasse d’été du sanglier constitue un outil complémentaire de gestion de la faune sauvage, souligne vendredi l’Etat de Fribourg.