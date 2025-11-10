Ouverture des services administratifs avec le départ de Moutier

Le canton de Berne a communiqué lundi la date d'ouverture des différents services qui quitteront Moutier pour le Jura bernois et la Ville de Bienne. Ces déménagements s'inscrivent dans le cadre du projet Avenir Berne romande lancé dans la foulée du vote de la cité prévôtoise sur son transfert dans le canton du Jura.

(Keystone-ATS) Avec ce projet, le canton de Berne entend donner un élan nouveau au développement du Jura bernois et valoriser sa composante romande. Les administrations cantonales situées à Moutier déménagent d’ici à la fin de cette année pour accueillir le public dans leurs nouveaux locaux provisoires.

L’ouverture du guichet du Tribunal régional et le Ministère public est fixée au 5 janvier. Ils seront localisés à Bienne avant leur transfert dans le bâtiment de Tavannes Machines à Tavannes. L’ouverture du guichet de l’Intendance des impôts région Jura bernois-Seeland pour la taxation et la perception est fixée au 17 novembre à Bienne avant son transfert dans le Jura bernois.

Le bâtiment de Tavannes Machines doit être assaini avant d’abriter le futur centre administratif.