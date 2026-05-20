Ouvrier de chantier blessé par un chauffard au Col des Roches (NE)

Keystone-SDA

Un automobiliste a traversé mardi une zone de chantier au Col des Roches, près du Locle (NE), sans respecter les consignes de sécurité. Il a blessé légèrement un ouvrier avant de prendre la fuite.

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(Keystone-ATS) Le véhicule a traversé la zone de chantier en direction de la France, sans respecter l’ordre d’arrêt donné par un agent de sécurité du trafic, a précisé mercredi la Police neuchâteloise (PN). Malgré les injonctions de ce dernier, le conducteur a remonté la file de véhicules immobilisés avant de s’engager dans la zone de travaux.

Un ouvrier a alors tenté d’intercepter le véhicule, selon le communiqué. Il a chuté, afin d’éviter une collision, ce qui lui a causé de légères lésions. Le chauffard a poursuivi sa route sans s’arrêter ni porter assistance au blessé. Selon les premiers éléments, l’automobiliste recherché serait un homme d’une septantaine d’années.