Pâkomuzé: plus de 130 activités ludiques aux vacances de Pâques

(Keystone-ATS) Quarante institutions culturelles et musées vaudois s’associent à l’occasion de l’événement Pâkomuzé. Avec plus de 130 activités ludiques proposées du 29 mars au 14 avril, les organisateurs promettent une programmation 2024 “alléchante, diversifiée et innovante”.

Comme chaque année durant les vacances scolaires de Pâques, la manifestation Pâkomuzé propose aux enfants et aux familles de redécouvrir les savoir et les richesses patrimoniales du canton. Fabrication d’une boîte à bonbons, tableaux à tartiner, exploration céleste, biorobots, portraits surréalistes, art postal ou encore amulettes secrètes, il y en aura pour tous les goûts.

L’EPFL Pavilions, avec des ateliers et des visites 3D, et le château de la Sarraz, pour construire un château médiéval, sont cette année les invités d’honneur de cette édition. Le public est invité à découvrir le programme complet sur le site internet et de s’inscrire, si nécessaire, auprès des musées. De nombreuses activités sont aussi libres d’accès.