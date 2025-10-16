La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pédocriminalité: l’Eglise néglige trop les victimes

L'Eglise catholique souffre encore de sévères maux dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles en son sein, malgré des années d'efforts pour lutter contre ce fléau mondial, a révélé jeudi une commission du Vatican.

(Keystone-ATS) Dans son deuxième rapport annuel, la commission pontificale pour la protection des mineurs pointe aussi du doigt la «résistance culturelle» freinant la lutte contre les violences dans de nombreux diocèses du monde, ainsi que «de grandes disparités» entre les régions.

Pour la première fois, 40 victimes ont contribué à l’élaboration du document, certaines faisant état de pressions de la part des responsables de l’institution deux fois millénaire.

Le document de 103 pages, présenté en septembre au pape Léon XIV, insiste sur les réparations, y compris financières, à garantir aux victimes, à travers un soutien psychologique et des excuses publiques, mais aussi sur l’importance de «communiquer publiquement sur la révocation d’un prêtre.

