Il est actuellement de plus en plus difficile de trouver des pommes et des poires d’origine suisse sur le marché. Les stocks sont pratiquement épuisés. Les professionnels de la branche sont à la peine et les importations sont indispensables. (RTS, swissinfo.ch)

La production de 2017 a été catastrophique en raison du gel du mois d’avril. Pour les poires, la récolte a été divisée par deux. Les conditions météorologiques ont également eu des incidences négatives sur la production de pommes.

Résultats, les stocks sont sur le point d’être épuisés. Les commerçants ont désormais beaucoup de peine à se fournir en fruits indigènes, tout spécialement dans le secteur du bio.

Pour alimenter le marché, l’organisation faîtière des producteurs de fruitsLien externe a demandé en décembre dernier déjà que des pommes et des poires étrangères puissent être importées en Suisse sans surtaxe.

Les pertes de l’année 2017 peuvent être qualifiées d’historiques. Elles ont atteint 100 millions de francs selon des estimations. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte les dégâts dans les vignes.



