Période critique pour l’économie fribourgeoise, selon la CCIF

Keystone-SDA

Le tableau global de l'économie fribourgeoise reste solide, mais plusieurs indicateurs témoignent d’une "vulnérabilité croissante". Le constat d'une situation "équilibrée" pour l’ensemble des entreprises est posé dans un contexte marqué par les droits de douane américains et un niveau d’incertitudes élevé.

(Keystone-ATS) Plus de la moitié des entreprises exportatrices signalent ainsi une activité en recul pour l’année en cours, sans perspective de reprise à l’horizon, a indiqué la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) mercredi. Du coup, les investissements sont au plus bas depuis la crise du Covid-19 et l’emploi ralentit.

Les entreprises s’activent à préserver leurs marges bénéficiaires, précise le communiqué. Avec un taux de 45% d’entreprises positives quant à leur marche des affaires cet automne, l’activité globale apparaît presque identique à celle d’il y a un an. La situation est donc surtout négative au niveau des perspectives.

Dégradation en vue

Celles-ci devraient «se dégrader» ces prochains trimestres tant pour l’industrie et la construction que pour le secteur des services, estime la CCIF dans son commentaire. Il n’y a que 40% d’entreprises à projeter des affaires en croissance jusqu’au premier trimestre 2026, et seulement 33% au-delà de cette échéance.

Dans le secteur secondaire, ces taux sont de respectivement 30% et 26% seulement. L’analyse se base sur les réponses de 449 entreprises membres de la CCIF, employant 26’000 personnes environ. Elles ont été interrogées entre le 26 août et le 6 octobre dans le cadre de l’enquête conjoncturelle d’automne.