Pétition contre un projet de décharge à Chavornay (VD)

Les habitants de Chavornay (VD) se mobilisent contre un projet de décharge sur leur commune. Un groupe de citoyens, accompagnés d'une délégation municipale, ont remis mardi après-midi une pétition en ce sens, munie de 1600 signatures, au Grand Conseil vaudois.

(Keystone-ATS) «Ce chiffre illustre l’ampleur des inquiétudes de la population face à un projet aux impacts majeurs sur le cadre de vie, la santé, l’environnement et la mobilité locale», souligne le comité d’opposition à la décharge dans un communiqué. «Nous demandons une prise en compte réelle de la voix de la population, davantage de transparence et un véritable débat politique sur ce projet».

Les pétitionnaires craignent une atteinte à leur qualité de vie et à leur sécurité en raison des poussières et du trafic accru des camions que cette décharge générerait. Ils s’inquiètent également pour la biodiversité et la faune locale ainsi pour les surfaces agricoles menacées par le projet.

Prévue sur le lieu-dit de «La Verne», la décharge doit accueillir des matériaux de type A et B. Il s’agit respectivement de matériaux d’excavation non pollués (A) ainsi que de matériaux inertes, c’est-à-dire des matériaux d’excavation faiblement pollués et des déchets de chantier tels que béton, briques, tuiles ou verre (B).