PAC Lavaux: ouverture de l’enquête publique complémentaire

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois soumet dès mercredi l'enquête publique complémentaire relative au Plan d'affectation cantonal Lavaux (PAC Lavaux). Elle court jusqu'au 4 décembre dans les communes concernées, à savoir Bourg-en-Lavaux, Chardonne, Chexbres, Corseaux, Corsier, Jongny, Lutry, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette enquête publique complémentaire était attendue. Elle fait suite aux décisions du Grand Conseil qui a apporté, en juin 2024, des modifications au plan et au règlement du PAC Lavaux. Ce sont ces modifications qui font l’objet de l’enquête publique complémentaire, précise mardi le Parlement vaudois dans un communiqué.

Au terme de cette étape, la commission du Grand Conseil reprendra ses travaux début 2026 pour examiner les éventuelles nouvelles oppositions et observations déposées. C’est ensuite en plénum que se poursuivra le deuxième débat sur le PAC Lavaux sur la base des recommandations de la commission.

Pour mémoire, ce PAC Lavaux vise à préciser la protection du site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une loi Lavaux a fixé les grandes lignes, le PAC doit désormais la transposer concrètement sur le terrain. Environ 1300 hectares hors zones à bâtir sont concernés, répartis sur dix communes.

Normalement, c’est le Conseil d’Etat qui adopte un tel PAC et lève les oppositions déposées durant la mise à l’enquête publique (160 lors de la première mise à l’enquête). Mais dans ce cas précis – et c’est une première historique dans le canton de Vaud -, cette tâche revient au Grand Conseil.