Pacifisme: la première ministre japonaise prise à partie

Keystone-SDA

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La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a été huée lors d'une cérémonie commémorative de la Seconde Guerre mondiale par des manifestants opposés à ce que Tokyo dévie de sa posture pacifiste historique, selon des images télévisées.

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(Keystone-ATS) Proche allié des Etats-Unis, le Japon a assoupli en avril ses règles encadrant les exportations d’armes létales et Mme Takaichi, partisane d’une ligne dure sur les questions de sécurité et qui a irrité la Chine l’an dernier avec des propos sur Taïwan, a déclaré vouloir réviser la Constitution.

Un groupe restreint mais véhément de manifestants a scandé des slogans tout au long du discours de Mme Takaichi mardi, lors d’une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la fin de la sanglante bataille d’Okinawa en 1945, au cours de laquelle quelque 200’000 Japonais ont péri.

«Non à la guerre!», «Protégez l’article 9!», ont-ils notamment lancé à la dirigeante, en référence à l’article de la Constitution japonaise actant le renoncement à la guerre, peut-on entendre sur la captation vidéo du discours.

Okinawa, dans le sud du Japon, abrite la majorité des bases militaires américaines de l’archipel, une source de malaise de longue date pour les habitants. L’endroit pourrait se retrouver en première ligne en cas de conflit avec la Chine autour de Taïwan, toute proche.

Ces derniers mois ont été marqués par des manifestations régulières contre ces évolutions de politique sous Mme Takaichi, qui ont également suscité une réaction virulente de la Chine, accusant le Japon de raviver son «militarisme» d’avant-guerre.

Le Japon a récemment entrepris d’acquérir des capacités de «contre-attaque», tout en augmentant ses dépenses militaires et en approfondissant sa coopération sécuritaire avec des alliés régionaux, notamment les Philippines.

Cette évolution s’est accélérée sous Mme Takaichi, qui a provoqué la colère de la Chine en novembre dernier en suggérant que le Japon pourrait intervenir militairement en cas d’attaque chinoise sur Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.