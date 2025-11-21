Pain à 99 centimes: les paysans dénoncent un «dumping» sur les prix

Keystone-SDA

Livre de pain à 99 centimes, bouteille de chasselas à 2,19 francs, viande durable à prix cassés: l'Union suisse des paysans (USP) s'insurge vendredi contre une "pression inconsidérée" sur les prix, et renvoie les grands distributeurs à leurs responsabilités.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette tendance nuit à la durabilité et favorise le gaspillage alimentaire, écrit la faîtière dans un communiqué.

Surtout, l’organisation doute des promesses faites par les grandes enseignes de financer elles-mêmes les baisses de prix, et de ne pas les répercuter sur les producteurs. «La réalité à long terme laisse craindre le contraire», affirme l’USP.

Le discounter Aldi Suisse s’est illustré récemment par des baisses de prix spectaculaires, et d’autres distributeurs lui ont emboîté le pas. L’association Marchés Equitables Suisse a saisi la Commission de la concurrence (Comco), jugeant que l’introduction de la livre de pain à 99 centimes, suivie de baisses généralisées, révèle une situation inéquitable du marché.