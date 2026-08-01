Pakistan: Nirmal Purja et neuf alpinistes tués dans l’Himalaya

Keystone-SDA

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L'alpiniste star britanno-népalais Nirmal Purja et les neuf autres membres de son expédition ont trouvé la mort au Pakistan, sur l'un des plus hauts sommets du monde.

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(Keystone-ATS) «C’est avec un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l’avalanche survenue sur le Broad Peak», a annoncé samedi sur les réseaux sociaux Elite Expedition, la société d’expéditions qu’il dirigeait.

«Nous avons également reçu la confirmation que les autres membres de l’expédition n’ont malheureusement pas survécu», a ajouté l’entreprise.

L’avalanche s’est produite jeudi, interrompant tout contact avec une expédition internationale de dix personnes dirigée par l’alpiniste britanno-népalais de 43 ans.

«La mort tragique de six alpinistes népalais et de quatre alpinistes étrangers, dont Nirmal Purja, nous a tous choqués», a réagi le Premier ministre du Népal, Balendra Shah. «L’histoire de leur courage et de leur engagement continuera à nous inspirer», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement régional avait indiqué vendredi soir que les dépouilles d’une Américaine, d’une Omanaise et d’un Népalais figuraient parmi celles retrouvées jusqu’à présent, avant d’être transportées par hélicoptère vers un hôpital pour être formellement identifiées.

Ancien membre de la Brigade des Gurkhas de l’armée britannique puis du Special Boat Service des Royal Marines, Nirmal Purja a battu plusieurs records depuis qu’il est devenu alpiniste professionnel et guide de haute montagne.

– Projetés sur plusieurs centaines de mètres –

La police du Gilgit-Baltistan, région montagneuse du nord du Pakistan, a indiqué samedi que des porteurs d’altitude et des secouristes poursuivaient, pour une deuxième journée, les opérations de recherche, interrompues vendredi en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Des secouristes et des hélicoptères de l’armée avaient ratissé la zone dès jeudi puis ont passé la nuit au camp de base, selon les autorités régionales.

«L’opération de sauvetage est menée par l’armée pakistanaise, en coordination avec des alpinistes et des sauveteurs locaux spécialisés dans la haute montagne, dans un terrain extrêmement difficile et dans des conditions météorologiques propres à la haute altitude», ont-elles précisé.

L’avalanche a eu lieu jeudi alors que les alpinistes tentaient l’ascension du Broad Peak (8.047 m) et évoluaient à environ 6.600 mètres d’altitude, selon les autorités régionales.

L’expédition comptait dix personnes dont Nirmal Purja, cinq Népalais, un Pakistanais, une Omanaise, une Américaine et un alpiniste chinois.

«Les données de leurs balises de localisation indiquent qu’ils ont été projetés sur plusieurs centaines de mètres le long de la montagne», a affirmé Naila Kiani, membre du Club alpin du Pakistan, au quotidien Le Monde.

Record

Surnommé «Nims», Nirmal Purja avait écrit cette semaine sur X qu’il était sur le point de devenir la première personne à gravir deux fois, sans oxygène, les quatorze «super sommets» de plus de 8.000 mètres.

«Broad Peak, je ne demande qu’une chose : pouvoir monter et redescendre sain et sauf», avait-il écrit.

Fida Ali, un alpiniste qui travaillait avec Nirmal Purja depuis 2023, a raconté à l’AFP avoir participé au début de l’expédition avant de rebrousser chemin pour accompagner une alpiniste russe épuisée, échappant ainsi de peu à l’avalanche.

«Je voulais l’accompagner (Nirmal Purja, ndlr), mais je n’ai pas pu et je suis revenu avec elle. Je faisais partie de l’équipe mais j’ai survécu», a-t-il poursuivi.

Entre avril et octobre 2019, Nirmal Purja avait gravi les quatorze sommets de plus de 8000 mètres en six mois et six jours, établissant alors un record.

Le Broad Peak est le 12e plus haut sommet du monde. Il est considéré comme l’un des plus durs et plus techniques pour les alpinistes parmi tous ceux dépassant 8000 m d’altitude. Sa première ascension a été réalisée par une équipe autrichienne en 1957.