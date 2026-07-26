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Paléo sera plus long pour sa 50e édition

Keystone-SDA

Paléo durera une journée de plus en 2027 à l'occasion de sa 50e édition. Les organisateurs ont fait cette annonce dimanche, mais sans donner d'autres détails sur ce futur anniversaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au lieu du mardi, Paléo 2027 démarrera un lundi, le 19 juillet précisément. Avec quel programme? Devant la presse, son patron Daniel Rossellat n’a pas voulu en dire plus. «Est-ce que l’on recevra plusieurs artistes qui retracent l’histoire de Paléo? Ou une star XXL? Toutes les options sont sur la table», a-t-il dit.

D’autres «surprises» viendront agrémenter cet anniversaire qui, elles aussi, seront dévoilées «plus tard», a ajouté Daniel Rossellat. Le fondateur du plus grand festival suisse a néanmoins confirmé qu’il quitterait la présidence du comité d’organisation à l’issue de la 50e édition, pour ne plus se concentrer que sur la présidence de l’association de Paléo.

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