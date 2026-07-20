Paléo s’ouvre mardi avec une météo solaire

Keystone-SDA

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Paléo, c’est (bientôt) parti: l'événement culte nyonnais revient mardi pour une 49e édition. Au programme: plus de 200 spectacles et concerts, avec une centaine d'artistes issus de près de 30 pays différents.

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(Keystone-ATS) «La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point», a d’emblée lancé Daniel Rossellat, perché sur la scène Belleville fraîchement repensée. Même s’il y a encore «quelques petits réglages» à faire, tout le monde a fait en sorte d’être prêt pour accueillir les 250’000 festivaliers, a continué le directeur du festival.

Apparue en 2022 et entièrement dédiée à la musique électronique, Belleville s’offre une nouvelle parure cette année, et laisse de côté ses couleurs habituelles. Plus épuré, l’univers visuel s’inspire de cristaux précieux.

La collaboration avec la HES-SO fête, elle, ses 20 ans. Pour l’occasion, les étudiants ont proposé une scénographie qui prend des airs de soucoupe volante. La lune est là aussi: un ballon géant survole désormais le site.