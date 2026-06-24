Palézieux-Village: tentative de vol de véhicules de luxe

Keystone-SDA

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Quatre ressortissants français âgés de 26 à 13 ans ont été arrêtés par la police lundi après une tentative de vol de voitures de luxe dans un garage de Palézieux-Village (VD). Deux majeurs ont été placés en détention provisoire. D'autres de leurs comparses sont toujours recherchés, a indiqué mercredi la police cantonale.

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(Keystone-ATS) L’incident s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 03h30, précise son communiqué. Le garagiste a réussi à faire fuir plusieurs jeunes qui tentaient de voler des véhicules de luxe ainsi que des jeux de plaques d’immatriculation.

Les auteurs ont quitté les lieux à bord d’une voiture immatriculée en France. Alertées, la police vaudoise a repéré le véhicule des suspects à Jongny, puis l’a suivi alors qu’ils circulaient à haute vitesse. Les occupants ont finalement abandonné leur voiture sur un parking à Blonay et ont pris la fuite à pied, relate la police.

Par la suite, quatre suspects ont été interpellés à Blonay, St-Légier-La Chiésaz et Chailly-Montreux par les patrouilles dépêchées sur place. Il s’agit de ressortissants français, domiciliés en France et âgés de 26, 22, 16 et 13 ans. Leurs comparses, dont le nombre n’est pas établi à ce stade, sont activement recherchés, ajoute encore la police.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert des instructions pénales et confié les investigations à la police de sûreté vaudoise. Au terme de l’audition des deux majeurs, le Ministère public a demandé leur placement en détention provisoire.