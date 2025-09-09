La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Palestine: conditions pas réunies pour une reconnaissance suisse

Keystone-SDA

Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour que la Suisse reconnaisse l'Etat de Palestine, estime le Conseil des Etats. Il a refusé mardi de donner suite à une initiative cantonale genevoise en ce sens, par 27 voix contre 17.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les dernières élections législatives palestiniennes remontent à 2006 et ont été remportées par le Hamas, que le Parlement a décidé en décembre dernier d’interdire pour cinq ans, a rappelé Marco Chiesa (UDC/TI) pour la commission. Aucune autorité n’est en mesure d’assumer la responsabilité de l’Etat et d’assurer la paix et la sécurité en Palestine.

Donner suite à ce texte irait en outre à contre-courant de la stratégie du Conseil fédéral, à qui il revient de reconnaître ou non un Etat, a complété le Tessinois.

Si la Suisse veut être crédible par rapport à la solution à deux États, elle doit s’associer au processus en cours de reconnaissance de la Palestine, qui s’inscrit comme un préalable à la paix, a opposé Carlo Sommaruga (PS/GE). «Nous devons donner un signe politique fort et clair à toutes celles et ceux qui ne veulent pas d’une solution à deux Etats», a ajouté Mauro Poggia (MCG/GE), en vain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision