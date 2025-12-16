Palexpo se dote d’un nouveau «Pavillon» pour accueillir les congrès

Keystone-SDA

A Genève, Palexpo va construire une nouvelle salle de congrès multifonctionnelle nommée "Pavillon". Elle pourra accueillir jusqu'à 4000 personnes dès 2028, ce qui en fera la plus grande salle de Suisse selon son directeur, Claude Membrez.

(Keystone-ATS) «Pavillon répond aux besoins actuels des salons et des congrès», a déclaré Claude Membrez, en présentant le projet aux médias au sein de la Halle 1 mardi. Selon lui, les organisateurs se focalisent aujourd’hui davantage sur la qualité des lieux d’accueil que sur les mètres carrés.

Accueillir des congrès dans les halles demande actuellement une lourde infrastructure. «Cette salle pérenne permettra de gagner du temps et de l’argent», a souligné la conseillère d’Etat Delphine Bachmann. Construite en épicéa suisse, avec un système d’éclairage et de sonorisation, elle couvrira 4000 mètres carrés dans la Halle 1.

L’investissement avoisinera les 25 millions de francs. Il comprend le crédit de 12,6 millions débloqué par le Grand Conseil fin octobre et des investissements privés.