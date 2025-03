Pamela Anderson ne vient finalement pas à Lausanne

Keystone-SDA

A l’affiche d’un film et invitée des Rencontres du 7e art de Lausanne, Pamela Anderson, qui était attendue samedi dans la capitale vaudoise, ne viendra finalement pas, a appris Keystone-ATS. Sex-symbol dans les années 1990, l’actrice vit un tournant dans sa carrière.

1 minute

(Keystone-ATS) Pour la première fois de sa vie, Pamela Anderson, 57 ans, raconte à l’AFP se sentir enfin « comme une actrice »: cette grande brûlée du star système se libère de son image de sex symbol dans « The Last Showgirl », projeté le 15 mars au cinéma Capitole à Lausanne dans le cadre du Festival « Rencontres 7e art », axé cette année sur l’amour, et le 26 mars dans les salles en Suisse romande.

« J’aime le côté sauvage et désordonné de ma vie, parce que j’ai tant de choses à en tirer, tant d’expériences », confie l’actrice, devenue ces dernières années parmi les stars l’ambassadrice du « no make-up », une invitation à se libérer du maquillage.

Elle tente dans ce film un retour sur les plateaux, devant la caméra de Gia Coppola, petite-fille du réalisateur du « Parrain », Francis Ford Coppola.