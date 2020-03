La Chaîne du Bonheur cible en particulier les personnes âgées ou handicapées qui sont malades, qui vivent en isolation et qui sont dépendantes d’une aide extérieure et aux personnes victimes de violence familiale. Elle soutiendra également les sans-abri qui se trouvent démunies, celles qui vivent dans des structures d’hébergement (migrants, enfants placés, malades, prisonniers), ainsi que les personnes et familles qui sont gravement touchées par les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie».

Crise du coronavirus: la Chaîne du Bonheur lance une collecte swissinfo.ch 23. mars 2020 - 07:00 La Chaîne du Bonheur lance un appel aux dons pour atténuer les effets néfastes des mesures de protection prises par la Confédération et les cantons dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. L'objectif est de soutenir les personnes que la pandémie plongera ou a déjà plongées dans une situation précaire. «Depuis 20 ans que je travaille à la Chaîne du Bonheur, jamais je n'ai connu une crise économique et sociale d'une telle ampleur en Suisse, ce qui donne toutes les raisons à notre fondation de lancer cet appel à la solidarité pour les plus vulnérables de notre pays. Chacun peut faire une différence », déclare Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe de la Chaîne du Bonheur. Les fonds collectés par l’organisation seront utilisés pour atténuer les conséquences économiques de cette crise, en complément aux moyens mis à disposition pour la Confédération et les cantons. Le but est de venir en aide aux «personnes qui passeront à travers les mailles du filet social». La Chaîne du Bonheur cible en particulier les personnes âgées ou handicapées qui sont malades, qui vivent en isolation et qui sont dépendantes d’une aide extérieure et aux personnes victimes de violence familiale. Elle soutiendra également les sans-abri qui se trouvent démunies, celles qui vivent dans des structures d’hébergement (migrants, enfants placés, malades, prisonniers), ainsi que les personnes et familles qui sont gravement touchées par les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie». Les dons peuvent être versés dès à présent en ligne sur www.bonheur.ch ou par e-banking sur le compte postal 10-15000-6, mention «Coronavirus». La Chaîne du Bonheur souligne qu’elle soutient aussi activement la diffusion des mesures de protection décidées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour que tout un chacun se montre solidaire envers les plus fragiles de notre société. «Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter cette crise», écrit l’organisation. Chaîne du bonheur La Chaîne du bonheur est un système de récolte de fonds mis en place par la radio-TV nationale (SSR /dont fait partie swissinfo.ch) et d'autres médias. Créée en 1946, la Chaîne du bonheur est une fondation depuis 1983. Des campagnes de récolte de fonds sont généralement lancées à l'échelle nationale lors de grosses catastrophes en Suisse et à l'étranger. En 1999, elle a obtenu le Prix international des droits de l'homme pour son travail.